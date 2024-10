Juve, Koopmeiners recuperato grazie a una speciale armatura: i dettagli

Contro il Parma la Juve potrà contare di nuovo su Koopmeiners: recupero possibile grazie a una speciale attrezzattura

“Recupereremo Koop e vedremo domani se giocherà dall’inizio o durante la gara”, queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, che ha annunciato il ritorno del centrocampista olandese. L’ex Atalanta è stato il grande colpo di mercato dell’estate bianconera e la sua assenza nelle ultime partite a seguito dell’infortunio subito contro il Lipsia si è fatta di certo sentire. Ora a distanza di un mese Teun si prepara a tornare tra i convocati, soprattutto grazie all’uso di una tecnologia innovativa.

Juve, Koopmeiners in campo con… “l’armatura”

Secondo quanto riportato da Tuttosport l’olandese potrà già scendere in campo grazie a uno speciale corpetto in fibra di carbonio realizzato su misura per lui. È stato infatti preso il calco del busto del giocatore, lavorato con il software CAD e poi progettato e scansionato in 3D. Questo supporto sarà fondamentale per il rientro anticipato di Koopmeiners visto che servirà ad assorbire una parte degli eventuali scontri di gioco. Una cosa simile era già stata fatta la passata stagione per Locatelli, mentre ormai le mascherine in carbonio per gli urti al setto nasale (come quella famosa di Osimhen nell’anno dello scudetto del Napoli) sono all’ordine del giorno.