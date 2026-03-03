Dopo la seduta di scarico del lunedì post Roma, Luciano Spalletti oggi ha concesso una giornata di riposo alla squadra che domani si ritroverà alla Continassa per iniziare a preparare la sfida contro il Pisa in programma sabato alle 20.45. La gara è decisiva per tornare a vincere e per la corsa Champions League riacciuffata al 93′ della gara dell’Olimpico.
Juve, giornata di riposo concessa per i bianconeri
Riccardo Focolari – 3 Marzo, 12:33
