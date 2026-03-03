Juve, giornata di riposo concessa per i bianconeri

Luciano Spalletti, tecnico della Juve, dopo la seduta di scarico di ieri ha concesso una giornata di riposo ai suoi ragazzi

Dopo la seduta di scarico del lunedì post Roma, Luciano Spalletti oggi ha concesso una giornata di riposo alla squadra che domani si ritroverà alla Continassa per iniziare a preparare la sfida contro il Pisa in programma sabato alle 20.45. La gara è decisiva per tornare a vincere e per la corsa Champions League riacciuffata al 93′ della gara dell’Olimpico.