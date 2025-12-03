Juve, è allarme infortuni! Ecco quante gare salterà Gatti

Dopo la pessima notizia di Dusan Vlahovic, che sarà costretto ad operarsi, la Juve dovrà fare i conti anche con l’assenza di Federico Gatti. Per il centrale di difesa, stessa sorte del compagno: dovrà finire sotto i ferri per risolvere il problema al menisco mediale. Per recuperare, servono almeno due mesi: il numero 4, dunque, salterà all’incirca otto gare. Di seguito l’elenco delle partite in cui sarà assente.
Napoli-Juventus 7 dicembre
Juventus-Pafos 10 dicembre
Bologna-Juventus 14 dicembre
Juventus-Roma 20 dicembre
Pisa-Juventus 27 dicembre
Juventus-Lecce 3 gennaio
Sassuolo-Juventus 6 gennaio
Juventus-Cremonese 12 gennaio