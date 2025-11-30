Juve, domani accertamenti per Vlahovic: si teme un lungo stop

Le condizioni del serbo, uscito dal campo in lacrime, preoccupano la Juve. Per il centravanti si teme una lunga assenza

La Juve sorride per la vittoria contro il Cagliari nella 13ª giornata di Serie A, ma l’infortunio di Dusan Vlahovic è una tegola che Luciano Spalletti avrebbe voluto evitare. Il centravanti è uscito alla mezz’ora dopo aver sentito un forte dolore a seguito di una conclusione verso la porta.

Oggi non sarà al J|Medical per sottoporsi agli accertamenti all’adduttore coscia sinistra. Dunque, solo nella giornata di domani, il serbo potrà capire l’entità del suo infortunio. Nel caso di una lesione muscolare, allora il suo 2025 rischierebbe di essere già finito.