Juve, Conceicao accelera i tempi di recupero: le novità - JuveNews.eu

Dal recupero lampo di Conceicao fino alle condizioni di Savona, Milik e Adzic: le ultime novità sugli infortunati della Juve

Nel corso dell’allenamento della Juve di mercoledì 25 settembre si è rivisto in campo anche Francisco Conceicao. Il giovane attaccante portoghese sta recuperando dalla lesione ai muscoli peronieri della gamba destra subita contro la Roma ma le sue condizioni sono in rapido miglioramento. Rispetto alla tabella di marcia, infatti, l’ex Porto potrebbe tornare a disposizione prima del previsto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Thiago Motta potrebbe già convocarlo per la sfida contro il Genoa in programma sabato 28 settembre. Massima prudenza, però, nessuno vuole accelerare i tempi inutilmente: se non sarà pronto Conceicao tornerà come previsto per la sfida contro il Lipsia in Champions League.

Juve, le condizioni degli infortunati

E gli altri? Allarme rientrato per Savona che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione di Thiago Motta per la partita contro il Genoa. Niente da fare invece per Milik e Adzic. L’attaccante polacco dopo l’intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro non è più tornato in campo e ora il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali di ottobre. Il centrocampista montenegrino è invece alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra e anche lui dovrebbe tornare in campo soltanto nella seconda metà di ottobre.