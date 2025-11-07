Juve, Conceiçao eletto MVP del mese di ottobre. Il comunicato del club

I tifosi della Juve hanno premiato le prestazioni di Francisco Conceiçao, nominandolo giocatore bianconero del mese di ottobre

In un mese ricco di capovolgimenti per la Juve, un calciatore in particolare si è distinto per le sue prestazioni determinate e determinanti. Francisco Conceiçao è stato infatti eletto, dai tifosi bianconeri attraverso il sito Juventus.com, come EA Sports MVP of the Month per il mese di ottobre. Ecco il messaggio della Signora.

“Ad aggiudicarsi il premio di MVP bianconero del mese di ottobre, votato su Juventus.com, è Francisco Conceiçao. Chico, con la sua determinazione e la sua tecnica, è stato protagonista di prestazioni di livello nelle ultime settimane: su tutte, sicuramente, c’è quella vista in Spagna, contro il Villarreal. All’Estadio de la Ceramica, Conceiçao è subentrato a inizio ripresa sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa e oltre a dare la scossa alla squadra, capace di trovare il pareggio con la splendida rovesciata di Gatti nei primi minuti del secondo tempo, ha firmato la rete del momentaneo 1-2 al termine di una bellissima azione personale iniziata con un preziosissimo recupero palla nella metà campo degli spagnoli. Il ventiduenne bianconero è, dunque, l’EA Sports MVP of the Month e verrà premiato domani, sabato 8 novembre 2025, prima del fischio d’inizio del Derby della Mole in programma alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Complimenti, Francisco!”