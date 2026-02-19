Juve-Como, le condizioni di Bremer e David

Sabato alle 15:00 la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium per affrontare uno scontro importante in ottica Champions. I ragazzi di Spalletti sperano di vincere contro il Como di Fabregas, reduce dal pareggio (1-1) di ieri sera contro l’ex bianconero Max Allegri.
Nel frattempo, dalla Continassa arrivano importanti aggiornamenti su Gleison Bremer e Jonathan David. Entrambi nella sessione odierna si sono allenati a parte. I due giocatori verranno monitorati su base quotidiana ma rimangono inevitabilmente in dubbio per la sfida di sabato contro i lariani.