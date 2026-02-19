Juve, come sta Vlahovic? Il serbo vicino al rientro

Fermo ai box dalla fine di novembre a causa del grave infortunio muscolare -lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra- che l’ha costretto all’operazione, la Juve a breve può abbracciare Dusan Vlahovic. Da diversi giorni il serbo si sta allenando alla Continassa.
L’ex Fiorentina sta seguendo un programma personalizzato che possa rimetterlo in piena condizione per poter dare il proprio contributo in questo ultimo segmento di stagione. Il mese di marzo, dunque, potrebbe rappresentare quello del ritorno a pieno regime. La speranza è quella di poterlo avere per la trasferta di Roma, contro i giallorossi, del primo marzo.