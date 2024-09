Juve, chance dal primo minuto per Adzic? L'idea di Motta - JuveNews.eu

Thiago Motta pensa ad Adzic dal primo minuto in vista della partita contro il Napoli: le ultime novità in casa Juve

Settimana ricca di impegni per la Juve che dopo la sfida di Champions League contro il PSV si prepara a un’altra partita molto importante. Sabato 21 settembre alle 18:00, infatti, i bianconeri scenderanno in campo contro il Napoli, match valido per la quinta giornata di Serie A. In vista della partita Thiago Motta potrebbe effettuare un po’ di turnover: possibile spazio dal primo minuto per il giovane Adzic.

Juve, idea Adzic contro il Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il giovane talento montenegrino avrebbe completamente superato il problema fisico di inizio stagione e ora scalpita per un posto da titolare. In vista della sfida contro il Napoli Motta ha intenzione di far riposare almeno uno dei tre giocatori alle spalle di Vlahovic e con Koopmeiners non ancora al meglio della condizione pensare ad Adzic titolare non è una follia. Il nuovo allenatore bianconero ha infatti chiarito a parole e con i fatti che nella sua squadra gioca chi se lo merita. Se il montenegrino sta bene potrebbe anche essere scelto dal primo minuto. Le alternative di certo non mancano, da McKennie o Douglas Luiz fino a Yildiz al centro con Mbangula o Weah esterni come visto a inizio stagione. Staremo a vedere.