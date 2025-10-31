Juve, Cambiaso riparte dall’assist: nuovo ruolo con Spalletti?

Dopo l'assist servito in Juve-Udinese, Cambiaso vuole partire con il piede giusto con Spalletti. Nuovo ruolo in vista?

Dopo 8 gare senza vittoria tra Serie A e Champions League (cinque pareggi e tre sconfitte), la Juve è ripartita con una vittoria convincete contro l’Udinese (3-1). Nella formazione di Brambilla, nominato tecnico ad interim dopo l’esonero di Tudor, è saltato all’occhio un particolare.

Andrea Cambiaso è stato schierato -per la prima volta in stagione- a piede invertito sulla corsia di destra. Proprio contro i friulani, inoltre, il classe 2000 ha rifilato anche il suo primo assist in campionato. Sicuramente, avrà inciso il fatto di non sostare sulla stessa corsia di Yildiz.

Luciano Spalletti, neo tecnico bianconero, conosce molto bene le caratteristiche dell’ex Genoa. In Nazionale, infatti, lo ha schierato molte volte sulla corsia di destra, con ottimi risultati (fra tutti la prestazione sontuosa contro la Francia, in Nations League).

La speranza, dunque, è che con il tecnico di Certaldo alla guida possa ritrovare quell’incisività che aveva anche attirato l’interesse del City di Guardiola. Dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo, Andrea Cambiaso potrebbe aver trovato occasione giusta da cui ripartire.