Juve-Cagliari, Vlahovic out? Le condizioni del serbo

Tenuto in panchina contro il Bodo/Glimt, il tecnico della Juve sta valutando le condizioni di Dusan Vlahovic per la gara contro il Cagliari

Dopo i 90 minuti trascorsi in panchina contro il Bodo/Glimt (match vinto per 3-2 dalla Juve) si era parlato molto delle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic. In Norvegia, però, Luciano Spalletti ha deciso di tenere fuori il serbo solamente per motivi precauzionali.

Il mister di Certaldo ha preferito preservarlo nella sfida di Champions League giocata al gelo e sul sintetico considerando che, nel ritiro della Serbia, il centravanti aveva accusato un sovraccarico muscolare. Dunque Vlahovic dovrebbe essere regolarmente a disposizione dell’allenatore bianconero per la prossima sfida contro il Cagliari in programma sabato allo Stadium.