Juve, buone nuove per Spalletti: è tornato Dusan Vlahovic!

Il tecnico della Juve Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: Vlahovic è a disposizione per il rush finale

Nel giorno della ripresa degli allenamenti agli ordini di Luciano Spalletti, il tecnico della Juve ritrova Dusan Vlahovic in vista del rush finale di stagione. L’attaccante serbo è tornato ad allenarsi a pieno regime e a questo punto è da considerarsi definitivamente recuperato.

L’ex Fiorentina non scende in campo da quasi 4 mesi. Il classe 2000, infatti, si era infortunato in occasione del match contro il Cagliari dello scorso 29 novembre. In quel frangente aveva accusato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Ora è pronto per aiutare i compagni nella corsa al quarto posto.