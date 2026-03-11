Juve, buone nuove per Spalletti: è tornato Dusan Vlahovic!

Nel giorno della ripresa degli allenamenti agli ordini di Luciano Spalletti, il tecnico della Juve ritrova Dusan Vlahovic in vista del rush finale di stagione. L’attaccante serbo è tornato ad allenarsi a pieno regime e a questo punto è da considerarsi definitivamente recuperato.
L’ex Fiorentina non scende in campo da quasi 4 mesi. Il classe 2000, infatti, si era infortunato in occasione del match contro il Cagliari dello scorso 29 novembre. In quel frangente aveva accusato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Ora è pronto per aiutare i compagni nella corsa al quarto posto.