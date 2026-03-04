Juve, buone notizie! Vlahovic torna parzialmente in gruppo

Buone notizie in casa Juve. Il centravanti bianconero Dusan Vlahovic, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo

Il coutndown per il ritorno di Dusan Vlahovic è ormai partito e la Juve di Luciano Spalletti spera di poter contare sul centravanti. Il centravanti ha infatti ripreso ad allenarsi oggi parzialmente in gruppo e punta ad una convocazione per il match contro il Pisa.

Di certo l’ex Fiorentina non potrà essere pronto per giocare contro i toscani ma sarebbe comunque una presenza importante. Il bomber è fermo da fine novembre e lo scorso 4 dicembre è finito sotto i ferri per risolvere il problema alla coscia. Per il finale di stagione sarà sicuramente una pedina fondamentale.