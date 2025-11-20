Fiorentina-Juve, Vlahovic parzialmente in gruppo. Le condizioni

Per l’attaccante, rientrato in anticipo a Torino, è solo un affaticamento. Ma Spalletti vuole evitare rischi in vista del Champions

La Juve ha terminato l’allenamento mattutino in vista della sfida contro la Fiorentina. Nella seduta di oggi, Juan Cabal ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Il gruppo è al completo, visto anche il rientro di Jonathan David. Dusan Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo. Gli esami hanno escluso la lesione agli adduttori, ma il serbo resta comunque in dubbio per le sfide contro Fiorentina e Bodo/Glimt.