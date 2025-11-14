Fiorentina-Juve, Spalletti sorride: buone notizie dall’infermeria

Buone notizie per la Juve arrivano dall’infermeria. Luciano Spalletti per la prossima sfida contro la Fiorentina, in programma al rientro dalla pausa delle Nazionali, potrà contare su due difensori in più. Rientreranno Lloyd Kelly, out per un problema muscolare e Juan Cabal, assente dalla gara di Champions League contro il Villarreal.
Questi due rientri in difesa daranno a Spalletti la possibilità di avere maggiore scelta nel reparto arretrato e soprattutto la possibilità di cambiare modulo e un passaggio alla difesa a quattro con Koopmeiners che potrebbe essere avanzato di qualche metro.