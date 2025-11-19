Fiorentina-Juve, Spalletti ritrova i nazionali. Dubbio Vlahovic

Dopo la sosta nazionali, ritornano alla Continassa i giocatori della Juve impegnati in campo internazionale. Dubbi in attacco per Spalletti

Con la fine della sosta nazionali, Luciano Spalletti ritrova i suoi uomini. La Juve, dalle 15, è in campo e si sta allenando in vista del match contro la Fiorentina. Alla Continassa sono rientrati tutti i nazionali ad eccezione di Jonathan David che tornerà domani.

Il tecnico bianconero recupera Lloyd Kelly per la prossima gara, anche se l’inglese dovrebbe iniziare dalla panchina. L’idea dell’ex CT è infatti quella di confermare ancora Teun Koopmeiners nel ruolo di braccetto sinistro. Qualche possibilità di rientro c’è anche per Cabal, mentre restano da sciogliere i dubbi su Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo è sulla via del recupero, ma lo staff valuta la possibilità di preservarlo in vista della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. Ballottaggio in corso, dunque, tra Lois Openda e Jonathan David.