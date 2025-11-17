Fiorentina-Juve, nuovo modulo per Spalletti? Le ultime

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, ha approfittato della sosta nazionali per dare la propria impronta al gioco bianconero

La sosta per le Nazionali è quasi conclusa e a breve Luciano Spalletti potrà riabbracciare tutti gli undici giocatori che hanno lasciato la Continassa. In questi giorni, il tecnico della Juve ha approfittato per plasmare il modulo e il gioco della squadra a suo piacimento. Ma dovrà anche fare a meno di qualche elemento.

Nella trasferta di Firenze, con i viola ultimi in classifica, non è certa la presenza di Dusan Vlahovic. Il serbo si è fermato dopo un affaticamento in ritiro con la nazionale e le sue condizioni non sono del tutto rassicuranti. Lo staff potrebbe essergli concesso un po’ di riposo precauzionale.

La vera sorpresa, tuttavia, riguarda il centravanti che potrebbe sostituirlo. Nella mente dell’allenatore di Certaldo, infatti, la formazione sarà un 4-3-3 con Yildiz utilizzato come falso nueve. Il ballottaggio è tra il turco e Lois Openda. In difesa tornerà dal primo minuto Lloyd Kelly.