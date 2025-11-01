Cremonese-Juve, out Yildiz e Kelly. Recuperano per la Champions?

Luciano Spalletti debutta sulla panchina della Juve senza Kenan Yildiz e Lloyd Kelly. Entrambi restano a Torino per problemi fisici

L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve non è uno dei migliori. Il tecnico di Certaldo, dopo il primo allenamento, ha deciso di non convocare Kenan Yildiz e Lloyd Kelly per la gara contro la Cremonese. Il nuovo allenatore bianconero, arrivato per sostituire l’esonerato Tudor, ha scelto di non rischiare i due.

Il numero dieci, alle prese con una tendinopatia rotulea, resterà a riposo per alleggerire il carico sul ginocchio. Il centrale inglese, invece, soffre di un fastidio alla schiena e resterà a Torino per lavorare sul recupero insieme allo staff medico. L’ex CT della Nazionale spera di poter recuperare entrambi in vista della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona.