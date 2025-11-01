Cremonese-Juve, la probabile di Spalletti: ancora difesa a 3

Il neo tecnico della Juve, Luciano Spalletti, in occasione della partita del suo debutto in bianconero sceglie la difesa a tre

Luciano Spalletti debutterà stasera con la Juve a Cremona. Nel frattempo, il tecnico sta pensando alla formazione da schierare in campo. Per questa partita punterà sul 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa da destra verso sinistra, spazio Kalulu, Rugani, Gatti. A centrocampo, invece, giocheranno Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli e McKennie. In attacco senza Yildiz ci saranno Conceicao, Vlahovic e Openda.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceicao, Vlahovic, Openda