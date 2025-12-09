In vista della gara di Champions League contro il Pafos, arrivano buone notizie per il tecnico della Juve. Luciano Spalletti, infatti, potrà contare sul rientro di Daniele Rugani e Gleison Bremer. Entrambi partiranno dalla panchina ma certamente è rassicurante poter contare di nuovo su di loro.
Champions League, Juve: due recuperi in difesa per Spalletti!
9 Dicembre, 19:43
