Champions League, Juve: due recuperi in difesa per Spalletti!
Riccardo Focolari
9 Dicembre, 19:43
Per la fondamentale gara di Champions League di domani sera, contro il Pafos, la Juve potrà contare sul rientro di due difensori

In vista della gara di Champions League contro il Pafos, arrivano buone notizie per il tecnico della Juve. Luciano Spalletti, infatti, potrà contare sul rientro di Daniele Rugani e Gleison Bremer. Entrambi partiranno dalla panchina ma certamente è rassicurante poter contare di nuovo su di loro.

