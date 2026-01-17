Cagliari-Juve, i convocati di Spalletti: tornano in due!

la Juve ha da poco reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera sul campo del Cagliari, valido per la 21^ giornata di Serie A, in cui figurano anche Francisco Conceiçao e Federico Gatti, tornati ad allenarsi nei giorni scorsi con la squadra dopo lo stop per i rispettivi infortuni. Di seguito la lista completa.
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal