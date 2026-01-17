JuveNews.eu
Cagliari-Juve, i convocati di Spalletti: tornano in due!

Stefania Palminteri – 17 Gennaio, 10:49

Da poco la Juve ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di questa sera contro il Cagliari: ci sono due rientri

la Juve ha da poco reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera sul campo del Cagliari, valido per la 21^ giornata di Serie A, in cui figurano anche Francisco Conceiçao e Federico Gatti, tornati ad allenarsi nei giorni scorsi con la squadra dopo lo stop per i rispettivi infortuni. Di seguito la lista completa.

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal