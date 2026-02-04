Atalanta-Juve, come sta Yildiz? Gli aggiornamenti dalla Continassa

Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista del quarto di finale di Coppa Italia, Atalanta-Juve, in programma alla New Balance Arena

Ci sono importanti novità dalla Continassa in vista di Atalanta-Juve. I bianconeri, infatti, hanno da poco terminato la seduta di allenamento, alla vigilia del confronto diretto della New Balance Arena di Bergamo, per la gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia.

Kenan Yildiz era presente nell’allenamento della mattinata di oggi. Il numero 10 si è allenato parzialmente in gruppo a causa del sovraccarico muscolare all’adduttore che l’ha rallentato dopo la partita vinta sul campo del Parma. Seppur non al 100%, sarà a disposizione per la sfida di Bergamo e partirà al seguito della squadra. A meno di clamorosi colpi di scena, il turco farà 90 minuti di riposo.