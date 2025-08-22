Zhegrova alla Juventus: ci sono novità molto pesanti di mercato
Riccardo Focolari
Torino
22 Agosto, 12:33
I bianconeri sanno che il prezzo è giusto, resta solo da capire se e quando affondare il colpo

La Juventus si è mossa davvero su Edon Zhegrova. L’esterno del Lille, classe ’99, nazionale kosovaro, ha già dato il suo ok. Un quinquennale da circa 2,5 milioni netti a stagione: l’intesa di massima col giocatore c’è.

Il nodo adesso è il club francese. Ma non parliamo di muri invalicabili. Il Lille valuta il cartellino 15 milioni più 5 di bonus: cifra considerata alla portata a Torino, dove la trattativa viene vista come abbordabile.

Insomma, manca l’ultimo passaggio. I bianconeri sanno che il prezzo è giusto, resta solo da capire se e quando affondare il colpo. E lì si capirà se Zhegrova diventerà davvero un rinforzo della prossima Juve.

