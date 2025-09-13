Yildiz e Yamal insieme: ecco l’ultima bomba di calciomercato

Yildiz ascolta, osserva. Forse si lascia tentare, perché il fascino del Camp Nou resta unico

Kenan Yildiz cresce, convince, brilla. E adesso fa gola a mezza Europa. L’attaccante turco classe 2005, già punto fermo della nazionale, è il nome caldo che rimbalza dalla Spagna. Secondo Fichajes.net il Barcellona lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per costruire – accanto a Lamine Yamal – una coppia giovane e spettacolare, pensata per il futuro del club blaugrana.

Yildiz ascolta, osserva. Forse si lascia tentare, perché il fascino del Camp Nou resta unico. Ma non decide. Non adesso. La Juventus, intanto, non ha dubbi: il ragazzo è intoccabile, un pilastro del progetto che Comolli e Modesto vogliono portare avanti nei prossimi anni. La valutazione ufficiale? Non meno di 80 milioni di euro. Una cifra che serve più a chiudere ogni porta che ad aprire una trattativa.

Il Barça valuta, studia la mossa. Magari tornerà alla carica in estate. La Juve invece blinda. Fa muro. E manda un messaggio chiaro al mercato: Kenan Yildiz non si tocca. Oggi resta al centro della squadra di Torino, domani pure, salvo offerte davvero fuori dal mondo. Per i tifosi bianconeri è una conferma importante. Perché Yildiz, con il suo talento e la sua personalità già da veterano, è considerato il volto nuovo su cui costruire la Juventus che verrà. E il club non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire.