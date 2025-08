Il Marsiglia chiude per Weah: accordo raggiunto con la Juventus

Il calciatore statunitense passerà alla squadra francese dopo un lungo tira e molla con la società bianconera

La Juventus si trova in Germania per la seconda parte della preparazione: come lo scorso anno infatti, i bianconeri sono ospiti del quartier generale dell’Adidas, dove si alleneranno per i prossimi giorni per continuare a preparare l’inizio della nuova stagione. Tutta la squadra è volata ad Herzogenaurach per rimanere compatta, anche se alcuni sono destinati a lasciare la formazione.

Weah al Marsiglia

Il primo che andrà via è Timothy Weah: dopo una lunga trattativa tra la Juventus ed il Marsiglia infatti, unico club in cui lo statunitense voleva trasferirsi, è arrivata la luce verde sulla trattativa: il giocatore si trasferirà al club francese in prestito per 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus. Oltre a queste cifre, la Juventus si è assicurata una percentuale sulla futura rivendita, che gli consentirà di guadagnare anche in futuro sul giocatore.