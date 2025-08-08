Vlahovic per Tonali: la Juventus prova lo scambio
Home > Calciomercato Juve

Vlahovic per Tonali: la Juventus prova lo scambio

Cristiano Passa
TORINO
8 Agosto, 12:46
I bianconeri avrebbero proposto l'attraccante serbo al club di Premer League per cercare di imbastire uno scambio

Ultimi giorni di preparazione in Germania per la Juventus, che domenica concluderà la sua parentesi fuori dall’Italia con l’amichevole in programma contro il Borussia Dortmund. Mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza lo sta facendo sul mercato, per cercare di regalare a Igor Tudor i rinforzi richiesti.

Proposta di scambio

In questo senso si va quindi ad inserire l’ultima idea di mercato dei bianconeri: la dirigenza di Madama ha infatti offerto al Newcastle Dusan Vlahovic, in un’operazione che vedrebbe uno scambio con Sandro Tonali. Il Newcastle è alla ricerca di una punta dopo la cessione di Isak al Liverpool, e Vlahovic potrebbe rappresentare il giusto sostituto per l’ex attaccante. La palla passa ora al club d’oltremanica, che potrebbe rilanciare inserendo nell’affare un’altra contropartita tecnica che toglierebbe altri problemi alla Juventus: Douglas Luiz.

 

Leggi anche

Cristiano Passa · 7 Agosto, 16:19
Il Napoli spinge per Miretti: si cerca l’accordo
Il direttore della squadra partenopea Manna vorrebbe portare il giocatore tra le fila azzurre ma l'offerta è ancora troppo bassa
Cristiano Passa - 6 Agosto, 15:00
Contatti continui tra Juventus e PSG per Kolo Muani
Stefania Palminteri - 5 Agosto, 15:02
Calciomercato Juventus | Colpaccio vicinissimo: “E’ fatta”
Stefania Palminteri - 5 Agosto, 11:05
UFFICIALE – Vlahovic al Milan: la decisione della Juventus
Riccardo Focolari - 4 Agosto, 22:42
La Juventus esulta! Colpo vicinissimo | Calciomercato
Cristiano Passa - 4 Agosto, 18:18
Douglas Luiz verso la Premier: contatti intensificati
redazionejuvenews - 4 Agosto, 16:11
Per Hjulmand la Juventus tratta ora con lo Sporting
x