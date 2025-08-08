Vlahovic per Tonali: la Juventus prova lo scambio

I bianconeri avrebbero proposto l'attraccante serbo al club di Premer League per cercare di imbastire uno scambio

Ultimi giorni di preparazione in Germania per la Juventus, che domenica concluderà la sua parentesi fuori dall’Italia con l’amichevole in programma contro il Borussia Dortmund. Mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza lo sta facendo sul mercato, per cercare di regalare a Igor Tudor i rinforzi richiesti.

Proposta di scambio

In questo senso si va quindi ad inserire l’ultima idea di mercato dei bianconeri: la dirigenza di Madama ha infatti offerto al Newcastle Dusan Vlahovic, in un’operazione che vedrebbe uno scambio con Sandro Tonali. Il Newcastle è alla ricerca di una punta dopo la cessione di Isak al Liverpool, e Vlahovic potrebbe rappresentare il giusto sostituto per l’ex attaccante. La palla passa ora al club d’oltremanica, che potrebbe rilanciare inserendo nell’affare un’altra contropartita tecnica che toglierebbe altri problemi alla Juventus: Douglas Luiz.