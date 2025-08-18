Vlahovic spiazza tutti: ecco cosa avrebbe deciso

Dusan Vlahovic continua a far discutere. Il centravanti serbo, classe 2000, non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Juventus in questa finestra estiva. Anzi, l’idea è quella di aspettare gennaio per guardarsi intorno con calma e, nel frattempo, incassare il più possibile dei 12 milioni di ingaggio che lo legano ancora al club.
Juventus, la mossa di Vlahovic cambia il futuro del mercato?
Secondo Sportmediaset, l’attaccante avrebbe già fatto sapere di voler rimandare ogni scelta. Una posizione che complica i piani della Juve, pronta invece a cederlo adesso per non rischiare di perderlo a parametro zero con la scadenza di giugno.
Sul campo per Vlahovic non cambia niente
Sul campo, però, Vlahovic resterebbe comunque parte della rotazione. Igor Tudor lo utilizzerebbe insieme a Jonathan David e a Kolo Muani, destinato a tornare a Torino: il serbo dovrebbe giocarsi il posto giorno per giorno, senza più garanzie di titolarità fissa.
Il club spinge per una cessione immediata, ma il braccio di ferro è evidente. Da un lato la società che vuole monetizzare, dall’altro il giocatore che pensa al proprio contratto. Il futuro, salvo ribaltoni dell’ultima ora, resta appeso: Vlahovic è ancora bianconero, ma solo fino a quando converrà a entrambi.