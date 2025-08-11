Vlahovic-Milan, è successo qualcosa di molto grosso

Gli aggiornamenti legati al calciomercato della Juventus parlano chiaro: ci sono novità piuttosto interessanti. Il punto

La Juventus non molla la presa su Kolo Muani. La trattativa col Psg resta il vero obiettivo di mercato e va avanti, mentre l’attaccante continua a spingere per chiuderla al più presto. I suoi rifiuti a Newcastle e Tottenham – e per ora anche alle maxi offerte arrivate dall’Arabia Saudita – sono un assist importante per i bianconeri.

Incontro in arrivo per Dusan Vlahovic. E non solo…

Parallelamente, il Milan non ha perso di vista Dusan Vlahovic: in settimana è previsto un nuovo incontro con gli agenti, nonostante qualche sondaggio per Hojlund sia già partito. Capitolo centrocampo: il Nottingham Forest resta in pressing su Douglas Luiz, mentre per Miretti c’è sempre il Napoli. Però, ad oggi, le proposte arrivate non hanno soddisfatto le richieste della Juventus. Eppure, lì in mezzo, un colpo servirà: in pole ci sono O’Riley del Brighton e Kessié dell’Al Ahli, due nomi che restano caldi.