Vlahovic-Juventus, sorprese dietro l’angolo? Ecco perché

Il 99% di cui si parlava potrebbe presto diventare 100%. E per la Juventus sarebbe molto più di una notizia di mercato

La notizia che i tifosi della Juventus aspettavano da settimane è questa: Dusan Vlahovic non solo resterà a Torino, ma starebbe addirittura valutando il rinnovo del contratto. Una mossa che nessuno si aspettava a inizio estate, quando sembrava più probabile un addio che una conferma.

Le voci di mercato lo avevano messo spesso al centro di trattative possibili. Si era parlato di Premier, di offerte mai arrivate davvero, di incastri con altri attaccanti. Ma oggi lo scenario è diverso. Vlahovic, legato alla Juve fino al 2026, ha fatto sapere tramite il suo entourage che l’idea del prolungamento non è più un tabù. Anzi.

E qui la lettura è duplice. Da un lato c’è il segnale di fiducia al club: restare, legarsi ancora di più alla squadra di Igor Tudor, zittire almeno per un po’ le voci di mercato. Dall’altro lato, un aspetto più pratico: spalmare i suoi 12 milioni netti di ingaggio su più anni. Così i conti della Juventus respirano e, in caso di eventuale cessione futura, il giocatore si presenterebbe con un contratto più “ordinato”, quindi più appetibile.

Un assist al club, ma anche a se stesso

Per i bianconeri sarebbe un vantaggio enorme. Non solo perché si eviterebbe il rischio di perderlo a zero nel giro di un paio d’anni, ma anche perché un rinnovo darebbe stabilità al progetto tecnico ed economico. Per Vlahovic, invece, significherebbe dare un segnale chiaro: “Io ci sono, sono pronto a restare protagonista”. E questo, nel calcio di oggi, conta quasi quanto i gol. Un giocatore che dimostra di voler restare, di credere nel progetto, manda un messaggio anche allo spogliatoio e ai tifosi.

Il presente resta bianconero

Adesso, al di là dei discorsi su bilanci e strategie, resta un fatto: Vlahovic sarà ancora il centravanti della Juventus. Igor Tudor lo avrà al centro del suo attacco, con la possibilità di costruire la squadra intorno a lui. L’idea del rinnovo è una prospettiva, una possibilità concreta ma ancora da scrivere. Intanto la certezza è che il serbo vestirà ancora la maglia bianconera.

Una storia che cambia direzione

Solo qualche mese fa sembrava tutto appeso: la sensazione di un giocatore in bilico, l’ombra di un ingaggio pesante, la paura di un addio. Oggi il quadro è diverso. Non solo Vlahovic resta, ma valuta di blindarsi a Torino. Un ribaltamento che cambia la narrazione e apre scenari nuovi.Il 99% di cui si parlava potrebbe presto diventare 100%. E per la Juventus sarebbe molto più di una notizia di mercato: sarebbe la certezza di poter contare ancora sul suo bomber, senza più il peso di un futuro incerto.