Vlahovic-Juventus, la situazione è terribile: il punto

Su Dusan Vlahovic circolano degli aggiornamenti abbastanza interessanti rispetto alla Juventus e alle prossime di calciomercato

Su Corsport il titolo è chiaro: “Carissimo Vlahovic”. E non è solo una questione di cartellino. Da quando è iniziata la stagione, l’attaccante serbo ha già incassato 2,7 milioni e, alla chiusura del mercato, la cifra salirà a 3,8. Un peso economico non indifferente, soprattutto se in campo non arrivano offerte concrete.

Vlahovic-Juventus: il futuro è in bilico. Il punto sul mercato

Il punto è che, ad oggi, pretendenti per lui non ce ne sono. E se la situazione non cambia, si rischia uno stallo fino all’ultimo giorno utile, lunedì 1 settembre, con la sensazione di un conto alla rovescia che può portare a esiti imprevisti. In ballo ci sono diversi scenari: un assalto tardivo del Milan, che però non potrebbe pareggiare l’attuale ingaggio juventino — e dunque richiederebbe una buonuscita; la possibilità di restare un altro anno in bianconero, per poi salutare a parametro ridotto; oppure un addio rimandato a gennaio, con la finestra invernale a fare da spartiacque. C’è anche l’ipotesi più dura: il rischio, remoto ma non impossibile, di una messa fuori rosa nel caso in cui la società optasse per il pugno di ferro. Una scelta estrema, che però circola sottovoce tra chi conosce le dinamiche interne.

Attenzione alle voci su Kolo Muani

E mentre il mercato si muove attorno a lui senza affondare il colpo, Kolo Muani resta alla finestra. Aspetta paziente, consapevole che, in caso di incastro perfetto, il domino degli attaccanti potrebbe improvvisamente sbloccarsi. Ma per ora, tutto è fermo. E il tempo scorre.