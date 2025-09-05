Vlahovic all’Inter, arriva la risposta di Dusan? | Calciomercato

Tra le ultime voci di calciomercato che stanno circolando ce ne sono alcune particolarmente grosse rispetto alla Juventus

Si continua a parlare di calciomercato in casa Juventus e non solo. Questa volta, un intreccio particolarmente grosso potrebbe arrivare con l’Inter. Ecco cosa sta succedendo rispetto alle voci su Dusan Vlahovic.

Juventus, il calciomercato s’accende: occhio a Vlahovic

Nuove indiscrezioni, voci, clamorose novità. Sì, lo sappiamo: il calciomercato estivo ha chiuso da poco i battenti. Ma allo stesso tempo possiamo dire che qualcosa di molto interessante si sta comunque muovendo nel sottobosco del mercato. In tal senso, la voce più grossa delle ultime ore riguarda senza dubbio Dusan Vlahovic. Il giocatore bianconero, infatti, è al centro delle voci di mercato che ci dicono che qualcosa di interessantissimo potrebbe succedere a gennaio.

A quanto pare, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi su di lui. E lo avrebbe fatto in maniera molto netta. Nel senso che avrebbero già bussato alla sua porta e a quella dei suoi agenti. Per capire la fattibilità – eventuale – dell’operazione.

Secondo quelle che sono le novità che abbiamo raccolto, infatti, il calciatore non avrebbe in alcun modo chiuso alla possibilità di un passaggio all’Inter. Che però, ovviamente, dovrebbe concretizzarsi con un’offerta nel mese di gennaio. Per ora siamo alle chiacchiere, sia chiaro. Ma l’idea di un addio di Dusan a stagione in corso, di sicuro non infiamma nessuno. Staremo a vedere.