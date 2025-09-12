Vlahovic all’Inter, Balzarini dice qualcosa di grosso

Il contatto c’è stato, ma il futuro resta aperto. Inter vigile, Juve attenta. E Vlahovic, al centro di un intreccio che può cambiare direzione

Le voci giravano da giorni. Ora arrivano anche conferme. Sul suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha raccontato che l’Inter un passo verso Dusan Vlahovic lo ha fatto davvero.

«Quelle voci sui sondaggi dell’Inter per Vlahovic stanno trovando conferma – ha spiegato – ma è normale, niente di cui stupirsi. Credo siano contatti nati già da tempo, da quando si è capito che Vlahovic non avrebbe rinnovato con la Juve». Balzarini insiste: «All’Inter si sono mossi, è la loro politica: andare sui parametri zero. Un sondaggio, vi confermo, c’è stato».

Poi frena: «Questo non vuol dire che l’affare si farà. Vediamo l’attualità, il mercato è lungo». E qui la riflessione: tutto può cambiare. «Magari durante la stagione succede l’opposto – aggiunge – Juve e Vlahovic potrebbero ritrovarsi e iniziare a parlare di rinnovo. Ci può stare tutto, davvero, ci può stare tutto».

Un messaggio chiaro: il contatto c’è stato, ma il futuro resta aperto. Inter vigile, Juve attenta. E Vlahovic, al centro di un intreccio che può cambiare direzione in qualsiasi momento.