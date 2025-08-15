Vlahovic-Douglas Luiz, Accomando non ha dubbi: "Vi dico che..."

Orazio Accomando ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus e di due situazioni scottanti

Orazio Accomando, volto di Sportmediaset, mette ordine nelle voci di mercato che girano attorno alla Juventus. E le situazioni, a sentire lui, non sono tutte uguali.

Partiamo da Vlahovic: non è più considerato un pilastro del progetto bianconero. La Juve resta in attesa di offerte, che però — finora — non sono arrivate. Il serbo, dal canto suo, sembra deciso a restare e a giocarsi le sue carte in quest’ultima stagione, per poi salutare tra un anno a parametro zero.

Diverso il discorso per Douglas Luiz. In società si aspettavano proposte dalla Premier, ma niente si è concretizzato. E nelle ultime gare, Igor Tudor ha dato segnali chiari: vuole provarci, dargli spazio, capire se può ritrovare la versione migliore del brasiliano.