Vlahovic: decisione clamorosa! Juventus, annuncio pesantissimo

Nuovi aggiornamenti relativi al calciomercato della Juventus. E a quello che potrebbe succedere sul fronte Vlahovic

In casa Juventus continuano a circolare delle voci grosse sul futuro di Vlahovic. Proviamo ora a fare il punto della situazione su quello che sta succedendo.

Dusan Vlahovic è diventato il nodo che stringe e rallenta tutto il mercato della Juventus. In società lo sanno: la sua cessione alleggerirebbe il monte ingaggi e darebbe respiro alle operazioni in entrata. Ma il serbo, racconta Sportmediaset, non ha alcuna intenzione di muoversi. Né per un prestito, né per un trasferimento a titolo definitivo. E neppure per un rinnovo al ribasso, ipotesi che a Torino avevano accarezzato pur di non perderlo a zero la prossima estate.

Calciomercato Juventus, doppio problema sul fronte Vlahovic

Il problema è doppio. Sul campo, Vlahovic rischia di finire fuori dal progetto tecnico, relegato a comparsa alla Continassa fino a fine stagione. Sul bilancio, il suo ingaggio da capogiro pesa come un macigno: pochi club possono avvicinarsi alle sue richieste senza uno sconto importante. Intanto, sui social, la pazienza di parte della tifoseria sembra già esaurita, con critiche sempre più frequenti.

Dall’altra parte, la Juve continua a guardarsi attorno. La priorità è liberare risorse, anche per tentare il ritorno di Kolo Muani, obiettivo gradito alla dirigenza. Ma senza l’uscita del serbo, ogni piano resta bloccato. L’ipotesi estrema — e oggi la più probabile — è quella di una convivenza forzata, con Vlahovic ancora in rosa ma di fatto separato in casa.

La sensazione è che la storia tra la Juventus e il suo numero 9 non sia destinata a concludersi in modo sereno. E che, senza un colpo di scena entro le prossime settimane, l’estate bianconera sarà segnata da un paradosso: un attaccante di livello internazionale che resta… ma che non rientra più davvero nei piani.