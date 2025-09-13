Vlahovic all’Inter? Ecco come stanno davvero le cose

A Torino la tensione cresce. Il rischio di perdere il bomber a zero è concreto: ecco cosa potrebbe succedere, quindi, in estate (la prossima)

Una voce che corre veloce da Milano a Torino. E non sembra solo chiacchiera da bar. Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, è finito nel mirino dell’Inter per l’estate prossima. Parametro zero. Un affare che avrebbe il sapore del clamoroso.

Secondo Calciomercato.it il primo contatto c’è già stato. Una telefonata riservata, qualche parola al volo. L’Inter avrebbe messo sul tavolo una proposta da otto milioni a stagione, bonus compresi. Offerta pesante, pensata per strappare il sì del serbo quando il contratto con i bianconeri scadrà a giugno. E Vlahovic? Ascolta. Solo questo.

Non chiude. Non apre. Aspetta.

Dal suo entourage filtrano frasi uguali da giorni: «Dusan resta concentrato sulla Juve». Gennaio è lontano ma non troppo. Da quel momento, regolamento alla mano, l’attaccante potrà parlare liberamente con altri club. L’Inter ci pensa. Marotta e Ausilio fanno conti e proiezioni: un ingaggio simile non si pianifica in due giorni. Sanno che la rivalità con la Juventus complica tutto. E lo rende ancora più intrigante.

A Torino la tensione cresce. Il rischio di perdere il bomber a zero è concreto. Una proposta di rinnovo? Non è esclusa. “Per ora nessuna novità – trapela dall’ambiente bianconero – ma la Juve farà la sua mossa”. Il tempo, però, scorre. E l’idea di vedere Vlahovic in nerazzurro non è più fantascienza. È una pista vera, che fa discutere tifosi e addetti ai lavori. E che promette di incendiare il prossimo mercato estivo.