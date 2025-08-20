Vlahovic al Milan: l’annuncio di Balzarini

E qui si apre il punto chiave: se il Milan avrà la forza e la volontà di presentarsi dalla Juve con un’offerta concret

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, è tornato a parlare del mercato rossonero e in particolare del nome che continua a far discutere: Dusan Vlahovic. Il Milan, dopo la cessione di Okafor, ha ora a disposizione un piccolo tesoretto, circa 20 milioni di euro. E l’idea è di reinvestirli subito in un attaccante.

“Fonti vicine al club – ha spiegato Balzarini – garantiscono che quei soldi verranno destinati soltanto a un centravanti, non ci sono altri ruoli in ballo. Il duello, di fatto, è tra Hojlund e Vlahovic”. Due piste diverse per costi e caratteristiche, ma entrambe rimaste vive fino a questa fase finale di mercato.

Un dettaglio non da poco: secondo Balzarini, Allegri preferirebbe senza esitazioni Vlahovic. “Ve lo posso garantire – ha detto – per Allegri Vlahovic è dieci volte più adatto di Hojlund”. E qui si apre il punto chiave: se il Milan avrà la forza e la volontà di presentarsi dalla Juve con un’offerta concreta, proprio con quei 20 milioni appena incassati.

Sarebbe un aiuto prezioso per le casse bianconere e, al tempo stesso, un segnale forte per i rossoneri. Mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative: il tempo stringe, ma il nome di Vlahovic resta lì, sul tavolo.