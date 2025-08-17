Vlahovic al Milan: ci sono novità di calciomercato

Indiscrezioni legate al calciomercato della Juventus raccontano novità niente male sul futuro di Dusan Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic torna a scaldare il mercato. L’attaccante serbo, classe 2000, è sempre più vicino all’uscita dalla Juventus e potrebbe diventare un nome centrale nelle strategie del Milan. Secondo quanto riportato da Eurosport, i rossoneri lo stanno valutando come opzione concreta nel caso in cui dovesse saltare la pista che porta a Rasmus Hojlund.

Il problema, per il Milan, resta la trattativa con il Manchester United. Il club inglese non abbassa le pretese: per il cartellino del centravanti danese, classe 2003, servono almeno 40 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva da via Aldo Rossi, che non intende spingersi a quelle condizioni.

Ecco allora che il nome di Vlahovic potrebbe riaccendersi con forza. La Juventus è pronta a cederlo davanti a un’offerta congrua, e per i rossoneri significherebbe puntare su un attaccante già rodato in Serie A, in grado di dare subito garanzie tecniche e fisiche.

Il destino dell’attacco milanista passa dunque da questi due incastri di mercato: da un lato l’attesa per capire se lo United farà un passo verso Hojlund, dall’altro la disponibilità della Juve ad aprire realmente su Vlahovic. Uno scenario che potrebbe regalare sviluppi rapidi nelle prossime settimane.