Vlahovic al Milan? Ci sono novità abbastanza pesanti
Vlahovic al Milan? Ci sono novità abbastanza pesanti

Riccardo Focolari
Torino
20 Agosto, 13:03
Dusan Vlahovic
Il Milan continua quindi un lavoro di convincimento, senza però dimenticare che il mercato non si gioca su un’unica carta.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic. Un nome che, a suo dire, resta al centro dei pensieri del Milan.

Calciomercato Juventus, parla Matteo Moretto

Dall’inizio del mercato – ha spiegato Moretto – c’è sempre un attaccante che mette tutti d’accordo. Per caratteristiche, qualità, fame di gol e voglia di riscatto: quel nome è Vlahovic”. L’interesse rossonero non è mai tramontato e i contatti restano vivi. Non solo con gli agenti del serbo, ma anche direttamente con la Juventus.

A muoversi in prima persona, sottolinea Moretto, è Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, che sta cercando di tenere accesa la pista e di capire se ci saranno margini concreti dal punto di vista economico. Perché l’operazione, al momento, non è semplice: ingaggio elevato e valutazione ancora alta. Ma la volontà di provarci, quella sì, è forte.

Il Milan continua quindi un lavoro di convincimento, senza però dimenticare che il mercato non si gioca su un’unica carta. “Ci sono altre piste aperte – ha ricordato Moretto – perché un club deve sempre avere un piano A, un piano B e un piano C”. Intanto, però, l’idea Vlahovic resta la più affascinante. E anche la più difficile.

