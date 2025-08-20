Vlahovic al Milan? Ci sono novità abbastanza pesanti

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic. Un nome che, a suo dire, resta al centro dei pensieri del Milan.
Calciomercato Juventus, parla Matteo Moretto
“Dall’inizio del mercato – ha spiegato Moretto – c’è sempre un attaccante che mette tutti d’accordo. Per caratteristiche, qualità, fame di gol e voglia di riscatto: quel nome è Vlahovic”. L’interesse rossonero non è mai tramontato e i contatti restano vivi. Non solo con gli agenti del serbo, ma anche direttamente con la Juventus.
A muoversi in prima persona, sottolinea Moretto, è Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, che sta cercando di tenere accesa la pista e di capire se ci saranno margini concreti dal punto di vista economico. Perché l’operazione, al momento, non è semplice: ingaggio elevato e valutazione ancora alta. Ma la volontà di provarci, quella sì, è forte.
Il Milan continua quindi un lavoro di convincimento, senza però dimenticare che il mercato non si gioca su un’unica carta. “Ci sono altre piste aperte – ha ricordato Moretto – perché un club deve sempre avere un piano A, un piano B e un piano C”. Intanto, però, l’idea Vlahovic resta la più affascinante. E anche la più difficile.