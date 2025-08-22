Vlahovic al Milan: arriva l'annuncio di Balzarini
Home > Calciomercato Juve

Vlahovic al Milan: arriva l’annuncio di Balzarini

Riccardo Focolari
Torino
22 Agosto, 12:35
Dusan Vlahovic
"Ci aspettiamo tutti una offerta ufficiale del Milan, che di offerte ufficiali su Vlahovic non ne ha ancora fatte"

Calciomercato, la Juventus continua a lavorare su Vlahovic

Il giornalista Gianni Balzarini, attraverso il proprio canale YouTube, analizza così le ultime notizie relative al calciomercato della Juventus: “Il fatto che il Milan si sia orientato su altri profili complica un po’ la situazione di Dusan Vlahovic? Ni. Nel senso che Vlahovic aspetta solamente il Milan, altrimenti è intenzionato a restare alla Juventus e a far leva sul mercato di gennaio. Ci aspettiamo tutti una offerta ufficiale del Milan, che di offerte ufficiali su Vlahovic non ne ha ancora fatte, sia chiaro, nella prossima settimana. Questa è la sensazione di chi mastica mercato”.

