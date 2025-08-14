Vlahovic al Milan, annuncio di calciomercato pesante: "Ecco la verità"
Calciomercato Juve

Riccardo Focolari
Torino
14 Agosto, 17:57
Dusan Vlahovic
Il calciomercato della Juventus passerà da Vlahovic: ecco gli ultimi aggiornamenti svelati da Balzarini. Il punto

Gianni Balzarini, nel suo canale YouTube, ha fatto il punto sul caso Dusan Vlahovic. E le sue parole non lasciano molto spazio ai dubbi: “Vuole andare al Milan. E non per caso. Ha voglia di rivalsa verso la Juventus”.

Calciomercato Juventus, il punto di Balzarini

Il motivo della scelta rossonera? Secondo Balzarini, il legame con l’allenatore, uno che lo conosce bene e gli faciliterebbe l’inserimento. L’Arabia Saudita, dove avrebbe potuto guadagnare di più, non è mai stata un’opzione: l’ha già rifiutata e, almeno per ora, non intende ripensarci. Sa che, andando altrove, quei soldi non li vedrà più. Ma la priorità, oggi, è vestire la maglia del Milan.

Intanto, sul fronte bianconero, c’è stato anche un colloquio tra Igor Tudor e Nico Gonzalez. Serve capire le intenzioni, perché il tempo passa e la Juve si muove per piazzare i giocatori considerati in esubero. Ma se il mercato non dovesse offrire soluzioni, lo scenario cambia: in quel caso toccherà al tecnico lavorare per reinserirli, sia dal punto di vista tattico che umano.

