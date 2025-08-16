Vlahovic al Barcellona, colpo di scena | Calciomercato

Il club è in una situazione economica delicata e dovrà valutare tempi e modi prima di tentare l’affondo. Ma il profilo piace, eccome

Il Barcellona guarda avanti. E tra le idee che circolano nei corridoi blaugrana c’è anche un nome che in Italia conoscono bene: Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus è finito nei radar del club catalano, che comincia a ragionare sul dopo-Lewandowski.

La Juventus, dal canto suo, non chiude le porte: Vlahovic non è ufficialmente sul mercato, ma davanti a un’offerta importante il discorso può aprirsi. Il serbo, classe 2000, resta uno dei punti fermi in bianconero ma non è più considerato intoccabile. Ecco perché a Torino ascoltano, osservano, aspettano.

Dall’altra parte il Barça prende appunti. L’idea è quella di un investimento per il medio-lungo periodo, non un colpo immediato. In questo momento non c’è una trattativa calda, ma il nome di Vlahovic è scritto sulla lista dei desideri di Deco e soci. La ragione è semplice: fisico, gol, esperienza internazionale, tutto quello che serve per guidare l’attacco nei prossimi anni. Il nodo resta sempre lo stesso: i conti. Il club è in una situazione economica delicata e dovrà valutare tempi e modi prima di tentare l’affondo. Ma il profilo piace, eccome. Perché il dopo-Lewandowski, al Camp Nou, va costruito già da adesso.