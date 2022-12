Calciomercato Juventus | Tifosi in estasi: “Top player più vicino”

L'uragano che sta investendo la Juventus avrà sicuramente anche delle ripercussioni sulla squadra. E' normale che i calciatori bianconeri siano stati scossi dall'accaduto. Cherubini e Allegri hanno già provveduto a chiamarli per tranquillizzarli. Ora bisognerà vedere se le rassicurazioni del tecnico e del ds avranno fatto breccia nella testa e nel cuore dei player juventini. In linea generale comunque c'è fiducia per il prosieguo della stagione che si possa riprendere da dove si è lasciato a metà novembre, con un'inesorabile risalita in campionato. C'è apprensione, soprattutto fra i tifosi, non solo per i risultati sportivi del breve periodo, ma anche per le prossime strategie di mercato del club. Ci sarà un netto ridimensionamento? Dalle notizie che stanno circolando in queste ore non sembra proprio che si andrà verso quella direzione. La Juve è pur sempre la Juve. La bomba lanciata dalla BBC ne è la chiara testimonianza<<<