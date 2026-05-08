Pierre Kalulu continua ad essere uno dei profili più positivi della stagione bianconera. Il difensore francese classe 2000, arrivato alla Juventus con aspettative importanti ma senza troppo rumore mediatico, si è ritagliato uno spazio sempre più centrale grazie a rendimento, continuità e affidabilità. Prestazioni che non sarebbero passate inosservate soprattutto in Premier League, dove il suo nome avrebbe già iniziato a circolare con una certa insistenza.

Kalulu dice addio alla Juventus? Il punto della situazione

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, riprese dal portale specializzato CaughtOffside.com, Kalulu sarebbe finito nel mirino di due club di primissima fascia: Liverpool e Manchester United. La Juventus, almeno per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del difensore, considerato un elemento prezioso anche in prospettiva. Il discorso, però, potrebbe cambiare davanti a uno scenario ben preciso: la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

In quel caso, infatti, il club bianconero sarebbe costretto a fare valutazioni diverse anche sul mercato in uscita. Kalulu potrebbe diventare uno dei giocatori sacrificabili, ma solo davanti a un’offerta molto importante. La base di partenza sarebbe superiore ai 40 milioni di euro, con la possibilità di alzare ulteriormente il prezzo qualora dovesse aprirsi una vera e propria asta tra Reds e Red Devils.

Le voci su Conceicao fanno rumore: ecco perché

Occhi puntati anche su Francisco Conceicao. L’esterno offensivo portoghese classe 2002, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe seguito con grande attenzione proprio dal Liverpool. I Reds vedrebbero in lui un profilo ideale per raccogliere l’eredità di Salah nella prossima stagione e sarebbero pronti a muoversi con decisione per provare a strapparlo alla Juventus.

Anche in questo caso, però, molto dipenderà dal finale di stagione dei bianconeri. La Juventus prenderebbe in considerazione una cessione di Conceicao soltanto in caso di mancato accesso alla Champions League. La valutazione fissata dal club sarebbe altissima: circa 70 milioni di euro. Una cifra pesante, certo, ma non fuori portata per una società come il Liverpool, soprattutto nel caso in cui ad Anfield decidessero di puntare forte sul talento lusitano. Il destino europeo della Juve, dunque, potrebbe incidere in maniera diretta anche sul futuro dell’attaccante.

Si raffredda invece la pista che porta a Robert Lewandowski. Il centravanti polacco, classe 1988 e in scadenza con il Barcellona, nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Juventus, ma le possibilità di vederlo in bianconero sarebbero in netto calo. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’entourage dell’ex Bayern Monaco avrebbe chiesto un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.

Una richiesta che, al momento, non rientrerebbe nei parametri economici fissati dalla Juventus. Il tetto massimo, infatti, sarebbe rappresentato dai 7 milioni percepiti da Kenan Yildiz. Difficile immaginare che la società possa decidere di andare oltre quella soglia per Lewandowski, soprattutto in una fase in cui resta aperto anche il tema del possibile rinnovo di Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza a giugno.