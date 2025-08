UFFICIALE – Vlahovic al Milan: la decisione della Juventus

Una decisione netta, nettissima. E' quella che la Juventus avrebbe preso, rispetto al calciomercato e a Dusan Vlahovic

La Juventus sembra avere le idee molto chiare su Dusan Vlahovic. Un giocatore che sembra essersi impuntato rispetto a quello che vuole fare. E che sta mettendo i bianconeri in una condizione molto chiara. Ora, Comolli e Modesto, dovranno prendere una decisione molto chiara e molto netta. E forse qualcosa lo hanno già deciso.

Calciomercato Juventus, ecco la mossa su Dusan Vlahovic

E’ una notizia improvvisa, un colpo di scena. Svelato in anteprima da QS. A quanto pare, infatti, il Milan avrebbe fatto una proposta ufficiale alla Juventus per andare a prendere Dusan Vlahovic. Secondo quanto è stato svelato, infatti, i rossoneri avrebbero messo sul tavolo della dirigenza bianconera un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Bennacer.

Ed è qui che sarebbe arrivata la risposta nettissima da parte della Juventus: no, grazie. In effetti, regalare Dusan al Milan per un’offerta simile, sarebbe a dir poco vergognoso. Ed è per questo che la Juve ha detto no. Una mossa ufficiale da parte di Tare, una risposta nettissima da parte del club bianconero. Motivo per cui sono attese altre novità da qui in avanti. Per ora, però, Dusan resta dov’è. Alla Juventus. Chi lo vuole, dovrà fare uno sforzo in più. E ci mancherebbe.