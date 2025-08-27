UFFICIALE | Mercato Juve, Arthur al Gremio. Il comunicato

Ora è ufficiale: Arthur lascia la Juve e si accasa al Gremio. Il brasiliano, fuori dal progetto bianconero e nella scorsa stagione in prestito al Girona da febbraio a giugno, torna in Brasile in prestito. L’ex Barcellona rientra così nella società in cui è cresciuto prima di trasferirsi in Europa. Di seguito il comunicato dei bianconeri.

“È ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Arthur al Gremio. Per il centrocampista è pronta una nuova esperienza in Brasile, suo paese d’origine, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione nella Liga spagnola con la maglia del Girona scendendo in campo in 15 occasioni, 10 delle quali dal primo minuto. A Torino dal 2020, con la maglia della Juventus sono invece 63 le apparizioni per il ventinovenne brasiliano. In bocca al lupo per questa avventura Arthur!”