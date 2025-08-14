Tudor spiazza tutti: “Ecco chi vuole tenere”

Igor Tudor continua a far parlare di sé. Occhio alle ultime novità legate al calciomercato della Juventus

Finalmente, qualcosa di buono. Douglas Luiz, con la maglia della Juventus, ha mostrato lampi veri: un gol e un assist contro la Next Gen. Piccoli segnali, ma abbastanza per cambiare aria intorno al suo nome. Fino a pochi giorni fa sembrava destinato a partire, ora la porta della permanenza è di nuovo socchiusa.

Tudor può e vuole rilanciare Douglas Luiz

Secondo Sportmediaset, Tudor ci sta pensando sul serio. L’idea è rilanciarlo, magari spostandolo più avanti, da trequartista, dove il tecnico dice di aver intravisto il suo vero spazio. Se non arriveranno offerte importanti, l’ex Newcastle potrebbe rimanere a Torino. E a quel punto, toccherà a lui giocarsi tutto.