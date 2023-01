Mercato Juve | Ribaltone totale: tris di colpi, uno per reparto

Il 5 a 1 subito contro il Napoli ha rappresentato una botta clamorosa per le certezze di una Juventus che sperava di riagguantare il Napoli in vetta. In virtù della goleada del Maradona, il distacco dai partenopei è tornato ad essere abissale (10 punti). Occorre rimboccarsi le maniche e pensare partita dopo partita, per salvare un'annata partita decisamente male.