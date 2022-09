Mercato Juve – Idee chiarissime, programmati tre colpi nel 2023: i nomi

Si è chiuso finalmente il calciomercato estivo e ci si potrà concentrare esclusivamente sul campo per vedere se gli sforzi profusi nelle trattative fra luglio e agosto daranno i loro frutti. La Juventus ha subito una rivoluzione in tutti i reparti. Al centrocampo i movimenti più rilevanti. Con Paredes e Pogba destinati ad essere titolari fissi della compagine allenata da Allegri.

Un plauso va fatto a Cherubini anche per i colpi in uscita. Arthur al Liverpool e Zakaria al Chelsea rappresentano due operazioni da applausi. Alleggerito e di molto il monte ingaggi e decisione di puntare sui giovani Miretti e Fagioli a centrocampo. Il restyling tuttavia non è ancora terminato, secondo Tuttosport la Vecchia Signora avrebbe già in mente tre rinforzi per il 2023<<<