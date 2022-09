Mercato Juve – Svincolati da brividi nel 2023: ecco chi puntano i bianconeri

E' stata un'estate lunghissima e caldissima dal punto di vista del calciomercato. Le big della nostra Serie A hanno sicuramente provato a migliorarsi e fra queste, forse, la Juventus ci è riuscita meglio di tutte. Sulla carta i colpi Pogba, Di Maria e Paredes hanno alzato il livello tecnico del rispettivo reparto e gli arrivi di Kostic, Milik e Bremer sono da considerarsi ottimi per rendere la Vecchia Signora ancora più competitiva.

I grandi club, tuttavia, non si limitano alle ristrette finestre in cui il mercato è aperto ufficialmente. La stessa società bianconera si sta già guardando intorno per il futuro. Ammettiamolo, c'è davvero del materiale straordinario dal quale cogliere nel 2023. Molti campioni di altissimo livello vedranno scadere il loro contratto. Vediamo insieme su quali nomi la Juve sarebbe particolarmente vigile<<<