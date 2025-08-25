Calciomercato Juve, trattativa in bilico per Molina. Prima serve...
Calciomercato Juve, trattativa in bilico per Molina. Prima serve…

Stefania Palminteri
roma
25 Agosto, 12:32
molina
La Juventus è particolarmente interessata a Nahuel Molina, laterale dell'Atletico Madrid. Tuttavia, la dirigenza deve sciogliere altri nodi

Nahuel Molina, terzino destro dell’Atlético Madrid, è ancora un obiettivo molto seguito dalla Juventus. L’esterno ex Udinese è il preferito di Igor Tudor: sarebbe perfetto come laterale di spinta in grado di dare equilibrio e qualità al suo 3-4-2-1.

Il campione del mondo argentino è molto abile nel supportare la fase offensiva. Rappresenta quel tipo di giocatore che sarebbe in grado di aggiungere qualità al gruppo squadra. Tuttavia, la dirigenza bianconera dovrà prima risolvere il nodo attacco e quello delle uscite. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per capire se l’argentino potrà davvero vestire la maglia della Vecchia Signora.

